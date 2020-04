Stade Rennais : Steven Nzonzi prolongé d'une saison !

«Degemer Mat Steven. Le Stade Rennais F.C. est fier de vous annoncer la venue jusqu’à la fin de la saison de Steven Nzonzi, vainqueur de la Coupe du Monde en 2018 et de l’Europa League en 2016. (avec une option d'un an supplémentaire). C'est donc un très joli coup réalisé par le Stade Rennais. Après avoir satisfait à la visite médicale, Steven Nzonzi a paraphé son contrat cet après-midi, il assistera ce soir au derby face à Nantes. Notre nouveau milieu de terrain, qui va découvrir la Ligue 1 Conforama, portera le numéro 25 », annonçait le club breton dans un communiqué, le 31 janvier.

Aujourd'hui, le Conseil d'Administration de la LFP a suivi les prérogatives du gouvernement et décidé d'acter la fin de la saison 2019/2020. Le classement final de la Ligue 1 Conforama est donc connu. PSG premier et champion, Marseille deuxième et qualifié pour la Ligue des champions et c'est le Stade Rennais qui complète le podium. Le club breton gagne le droit de disputer le tour préliminaire de la prochaine Ligue des champions. Une performance qui a un effet direct sur l'avenir de Steven Nzonzi. Comme nous l'avions révélé en janvier, une clause permettait au milieu international de prolonger l'aventure d'une saison en cas de qualification pour la C1. Le président exécutif du Stade Rennais, Nicolas Holveck, est venu ce soir sur La Chaîne L'Equipe officialiser que le contrat de Steven Nzonzi était prolongé d’une saison supplémentaire. Auteur de sept apparitions avec le Stade Rennais depuis son arrivée, le milieu de 31 ans aura l'occasion d'en montrer davantage la saison prochaine.