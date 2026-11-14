Ancelotti et Raphinha expulsés : le Brésil craque face au Japon malgré un doublé de Vinicius Junior

Après une dernière tournée de matchs amicaux ponctuée par un match nul (1-1) et une victoire (2-4) en Australie, ainsi qu’un succès en Inde (0-4), le Brésil a mis le cap sur Singapour ces derniers jours pour y disputer deux rencontres amicales face au Japon et à la sélection singapourienne. La première face aux Nippons s’est soldée par une défaite, ce samedi (3-2), malgré un doublé de Vinícius Júnior.

La suite après cette publicité

Pour ce rendez-vous, Carlo Ancelotti avait fait le choix d’un onze inédit avec les présences de Pedro Morisco (Palmeiras) dans les buts, de Jair Cunha (Nottingham Forest) en défense centrale, de Carlos Augusto (Inter Milan) au poste de latéral gauche, ou encore d’André (Corinthians) avec Bruno Guimarães et Andrey Santos au milieu de terrain. Vinícius Júnior, Raphinha et Estevao composaient l’attaque du jour.

Vinícius Júnior retrouve des couleurs, mais ça ne suffit pas

L’ailier de Chelsea se créait la première situation de la rencontre, mais sa frappe enroulée flirtait avec le poteau de Suzuki (7e). En face, Kubo ne laissait pas passer sa chance. Sur sa première situation, l’ailier japonais venait fixer Cunha avant de déclencher une frappe au premier poteau, façon Mbappé, pour tromper Morisco (14e, 1-0). Les contestations des Brésiliens pour une possible main restaient sans effet, et il n’en fallait pas beaucoup plus pour que le Japon fasse le break.

La suite après cette publicité

Carlos Augusto laissait des espaces béants dans son dos, pour le plus grand plaisir de Nakano. Le joueur d’Hiroshima trouvait le Lyonnais Nakamura, laissé dans un fauteuil pour conclure à l’entrée de la surface (19e, 2-0). Muet depuis cinq matchs, Vinícius Júnior réduisait l’écart d’une frappe phénoménale en pleine lucarne et en dehors de la surface (33e, 2-1). Raphinha pensait obtenir un penalty (43e), avant de demander le changement en seconde période (71e). Mais cette soirée portait décidément le sceau de Vinícius. Le Madrilène s’offrait un doublé sublime, une fois encore d’une frappe de l’extérieur de la surface (75e, 2-2). Mais en fin de rencontre, l’entrant Sakamoto punissait les Brésiliens après un excès de confiance de Bruno Guimarães dans sa partie de terrain. Le VAR validait bien le but japonais malgré un soupçon de faute au départ sur l’ancien Lyonnais. Sur fond de contestations, Carlo Ancelotti et Raphinha étaient expulsés. Le Barça peut se frotter les mains : son joueur ne jouera pas la dernière rencontre face à Singapour.