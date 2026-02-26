Menu Rechercher
Commenter 6
Info FM

Kurt Zouma rejoint Al-Wasl

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
1 min.
La défenseur Kurt Zouma @Maxppp

Libre depuis la résiliation de son contrat à Cluj qui ne le payait plus, Kurt Zouma va découvrir un nouveau pays. Selon nos informations, l’ancien international tricolore (11 sélections) représenté par l’agence Canterasport va désormais rejoindre le club émirati d’Al-Wasl, où il a déjà signé son contrat ces dernières heures.

La suite après cette publicité

Malgré l’intérêt de formations chinoises, le joueur formé à l’ASSE a préféré rejoindre le club situé à Dubaï. Eric Abidal, directeur sportif, a joué un rôle important pour le faire venir. Kurt Zouma était déjà passé par le Golfe ces dernières saisons, mais plutôt du côté de l’Arabie saoudite, où il avait évolué sous les couleurs d’Al Orubah (2024-2025).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Al Wasl
Kurt Zouma

En savoir plus sur

Al Wasl Logo Al Wasl
Kurt Zouma Kurt Zouma
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier