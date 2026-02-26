Kurt Zouma rejoint Al-Wasl

Libre depuis la résiliation de son contrat à Cluj qui ne le payait plus, Kurt Zouma va découvrir un nouveau pays. Selon nos informations, l’ancien international tricolore (11 sélections) représenté par l’agence Canterasport va désormais rejoindre le club émirati d’Al-Wasl, où il a déjà signé son contrat ces dernières heures.

La suite après cette publicité

Malgré l’intérêt de formations chinoises, le joueur formé à l’ASSE a préféré rejoindre le club situé à Dubaï. Eric Abidal, directeur sportif, a joué un rôle important pour le faire venir. Kurt Zouma était déjà passé par le Golfe ces dernières saisons, mais plutôt du côté de l’Arabie saoudite, où il avait évolué sous les couleurs d’Al Orubah (2024-2025).