Inter Milan : le rescapé Benjamin Pavard est en train de bluffer son monde

Il est encore trop tôt pour affirmer que Benjamin Pavard a réussi son pari en restant à l’Inter Milan cet été, mais les premiers signaux sont positifs pour international tricolore, pourtant poussé vers la sortie dès son retour en Italie. Revenu d’un prêt globalement mitigé à l’OM (37 matchs, 1 but, 3 passes décisives), Pavard s’est mué dans le silence et a repoussé plusieurs approches de Galatasaray ou encore de Benfica.

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Performant lors de la pré-saison et notamment lors du match face à Manchester City au cours duquel il avait marqué et terminé homme du match (1-1), Pavard a convaincu son entraîneur Cristian Chivu de le conserver (son contrat court jusqu’en 2028). La presse italienne parlait ces dernières semaines d’un joueur «revenu en forme» et à l’attitude «irréprochable». Tous ces éléments ont conforté le club lombard dans l’idée de renoncer à la piste Cristian Romero, parti à l’Atlético de Madrid.

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Chivu l’adore

«Je ne peux parler de Benji qu’à partir de ce que j’ai vécu avec lui. Je ne peux pas commenter ce qui s’est passé ailleurs. Maintenant, il est de retour en tant que joueur qui s’est mis à disposition du groupe. Il a eu une préparation très bonne, a montré ses qualités et il souhaite être ici et partager nos ambitions», se félicitait le coach roumain ce vendredi en conférence de presse.

Remplaçant lors de la première journée de Serie A face à Monza (4-1), il a su capitaliser sur les 90 minutes que lui a offertes son entraîneur face à Cagliari le week-end dernier (0-1). La Gazzetta dello Sport parle d’un «nouveau départ pour Benjamin, dit Benji». «Il possède le palmarès d’un défenseur de haut niveau, l’expérience d’un joueur de 30 ans, ainsi que l’esprit d’un jeune espoir». Il aura l’occasion de confirmer ce samedi (18h) lors du choc tant attendu face à Naples.