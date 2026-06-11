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Coupe du Monde

CdM 2026 : le premier but de la compétition signé Julián Quiñones !

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Julian Quinonez (Mexique) @Maxppp
Mexique 1-0 Afrique du Sud

Ca y est ! La Coupe du Monde 2026 a débuté ce jeudi soir par l’affiche entre le Mexique et l’Afrique du Sud au stade Azteca de Mexico. Et pour bien commencer, le pays hôte a ouvert le score dans cette rencontre, profitant d’une erreur de la défense sud-africaine.

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Une erreur qui a bénéficié à Julián Quiñones, attaquant d’Al-Qadsiah et meilleur buteur de la Saudi Pro League cette saison. Il n’a pas tremblé au moment d’ajuster le portier Ronwen Williams, qui a vu le ballon lui glisser entre les jambes.

Pub. le - MAJ le
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