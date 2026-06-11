CdM 2026 : le premier but de la compétition signé Julián Quiñones !

Ca y est ! La Coupe du Monde 2026 a débuté ce jeudi soir par l’affiche entre le Mexique et l’Afrique du Sud au stade Azteca de Mexico. Et pour bien commencer, le pays hôte a ouvert le score dans cette rencontre, profitant d’une erreur de la défense sud-africaine.

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La folie à Mexico ! Quiñones profite de l’erreur et ouvre le score pour le Mexique ⚽️

Le Mexique mène 1-0.



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Une erreur qui a bénéficié à Julián Quiñones, attaquant d’Al-Qadsiah et meilleur buteur de la Saudi Pro League cette saison. Il n’a pas tremblé au moment d’ajuster le portier Ronwen Williams, qui a vu le ballon lui glisser entre les jambes.