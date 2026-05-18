PSG : bonne nouvelle pour Lucas Chevalier

Une sale saison pour Lucas Chevalier. Blessé à la cuisse droite le 29 avril dernier lors d’un entraînement, le gardien parisien voit enfin le bout du tunnel. L’ancien Lillois doit effectuer son retour à l’entraînement collectif ce lundi pour une séance allégée, avant de retrouver l’ensemble de ses partenaires mercredi comme l’explique L’Equipe.

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Un timing parfait qui lui permet d’espérer une convocation dans le groupe parisien pour la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, prévue le 30 mai prochain à Budapest. Cette reprise athlétique positive apporte un peu de baume au cœur du portier parisien, sûrement déçu par sa non-sélection en Equipe de France pour la Coupe du Monde.