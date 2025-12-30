CAN 2025 : le joueur zambien qui s’était moqué du Maroc retourne sa veste

Un retournement de veste des plus rapides. Avant la rencontre entre la Zambie et le Maroc lors de la CAN 2025, Wilson Chisala s’était montré ambitieux et provocateur, au point de qualifier les Lions de l’Atlas de surcotés. « Le Maroc est une équipe surcotée, mais c’est une équipe qui peut être battue. Et nous sommes prêts pour ça. (…) Il n’y a pas à avoir peur de quoi que ce soit », avait lancé le milieu du Zanaco FC dimanche en marge d’un entraînement.

La suite après cette publicité

Le lendemain, après la défaite des Chipolopolo (0-3) et l’élimination dès les phases de poules, le joueur de 23 ans a finalement changé son discours pour un ton beaucoup plus respectueux envers ses adversaires. « Nous sommes déçus du résultat, mais nous avons essayé de faire de notre mieux », a-t-il déclaré lundi. « Le Maroc est une meilleure équipe et ils jouent un bon football. C’est l’une des meilleures équipes en Afrique. » Remplaçant au coup d’envoi, Chisala est entré à la 79e lorsque son équipe était déjà menée de trois buts.