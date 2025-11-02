Menu Rechercher
BL : Wolfsburg s’incline contre Hoffenheim malgré Amoura

Par Chemssdine Belgacem
ampura @Maxppp
Wolfsbourg 2-3 Hoffenheim

Ce dimanche en fin d’après-midi, Wolfsburg recevait Hoffenheim. Une rencontre importante pour les visiteurs qui pouvaient monter à la sixième place en cas de victoire. Et après une rencontre prolifique, Hoffenheim a accompli sa mission.

Malgré le doublé de Mohamed Amoura pour Wolfsburg (14e, 56e), les coéquipiers d’Andrej Kramaric ont réussi à faire la différence en seconde période avec le but de la victoire de Wouter Burger, auteur lui aussi d’un doublé (31e, 62e). Avec ce succès, Hoffenheim est sixième. Wolfsburg stagne à la 12e place.

