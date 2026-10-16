PSG : Luis Enrique a savouré le premier but inscrit contre Manchester City

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a réalisé un gros coup en allant s’imposer pour la première fois à l’Etihad Stadium contre Manchester City (4-2). Les hommes de Luis Enrique ont vécu une deuxième période très compliquée, mais ils ont assuré l’essentiel grâce à leur première mi-temps divine, conclue sur le score de 3-0. 45 minutes de très haut vol marquées notamment par le premier but inscrit par Désiré Doué au terme d’une action d’anthologie.

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« C’est une action magnifique. Tu le fais avec la personnalité. C’est à moi de leur donner la confiance pour faire ça, ou mettre un ballon long. Il ne faut pas être fondamentaliste. Le football est toujours ouvert. Il faut accepter cela. Nous devons montrer que nous sommes une équipe courageuse. Après, tu peux perdre ou gagner, peu importe, mais la principale caractéristique de cette équipe, c’est qu’elle n’a pas peur », a confié Luis Enrique ce vendredi, à la veille du déplacement à Strasbourg.