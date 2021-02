Rennes blinde Adrien Truffert

Lancé dans le grand bain de la Ligue 1 cette saison, Adrien Truffert (19 ans) compte déjà 18 apparitions en championnat, dont 14 titularisations. Membre du onze type de Julien Stéphan, le natif de Liège, dont le contrat courait jusqu’en 2023, a prolongé de deux ans. « Après la prolongation de contrat de Yann Gboho au mois d'octobre, Adrien Truffert a prolongé le sien jusqu’en 2025, après avoir joué 23 matchs avec l’équipe professionnelle », indique le SRFC.

« Je suis très heureux de prolonger avec mon club formateur. Je pense que c’est allé plus vite que prévu mais tant mieux. Dans le football, ça ne va jamais assez vite. C’est beaucoup de travail, de la combativité. Aujourd’hui, ça a payé. Il faut continuer de travailler encore plus pour aller encore plus loin. On est tout le temps en apprentissage dans le football mais je me sens forcément plus fort. J’ai plus d’expérience mais j’ai encore beaucoup à apprendre. On va essayer de se qualifier en Europa League, c’est l’objectif », a fait savoir le joueur sur le site officiel du club breton.