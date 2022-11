Coupe du monde 2022 : ce qu'il faut savoir du Danemark

La suite après cette publicité

Le parcours de qualification et le groupe :

Troisième pays qualifié pour la Coupe du monde après le Qatar et l'Allemagne, le Danemark a impressionné lors des phases de qualification pour atteindre la sixième phase finale de son histoire. De l'aventure comme en 2018, les joueurs de Kasper Hjulmand arrivent forts d'une demi-finale lors du dernier Euro et s'appuient sur une grosse dynamique. Certes placés dans un groupe abordable avec l'Écosse, Israël, l'Autriche, les Îles Féroé ou encore la Moldavie, les Danois ont réalisé neuf victoires lors de leurs neuf premiers matches. Seul revers, le dernier match perdu contre l'Écosse qui est assez anecdotique. Situé comme en 2018 avec la France et l'Australie dans ce groupe D, le Danemark a vu le Pérou laisser place à la Tunisie. Une configuration favorable dans un groupe qui semble même plus simple qu'il y a 4 ans, d'autant que le Danemark aura de vrais arguments pour viser la première place du groupe face à la France. Dans le même groupe en Ligue des Nations lors des dernières semaines, les Danois avaient gagné 2-1 et 2-0 face aux Bleus.

Les qualités et faiblesses

Cette équipe du Danemark s'avance avec énormément de certitudes et veut construire sur un Euro 2020 probant. Trouvant vite des formules et des variations tactiques, la sélection de Kasper Hjulmand est capable de s'adapter aux différentes situations. Que ce soit dans son 3-5-2/3-4-3 ou en 4-2-3-1, le Danemark est une équipe caméléon capable de tenir le ballon et d'évoluer en attaques placées, mais aussi de faire le dos rond et faire mal dans la verticalité avec la vivacité de ses joueurs offensifs. Maîtrisant différentes facettes du jeu, cette équipe danoise s'articule autour d'une génération expérimentée et qui possède un grand vécu. Que ce soit Kasper Schmeichel, Simon Kjaer, Daniel Wass, Martin Braithwaite, Thomas Delaney ou encore Christian Eriksen, ces derniers évoluent en sélection depuis de nombreuses années comme des éléments plus jeunes comme Andreas Christensen (26 ans) et Pierre-Emile Hojbjerg (27 ans).

Malgré tout, cette équipe est davantage sûre de ses forces que vieillissante, car la génération montante est tout aussi talentueuse à l'image d'Andreas Skov Olsen, Mikkel Damsgaard ou encore Jesper Lindström tous âgés de 22 ans. Savant mélange entre le Danemark d'avant et le Danemark d'après, ce Danemark actuel semble arriver à son meilleur niveau pour cette Coupe du monde au Qatar. Néanmoins, quelques petites choses peuvent enrayer la machine. Au poste de numéro 9, Kasper Dolberg est souvent questionné et son irrégularité peut plomber son équipe s'il arrive dans de mauvaises conditions au Mondial. Longtemps absent pour une rupture aux ligaments croisés, Simon Kjaer risque aussi de poser question quant à son rôle sur le fait de débuter ou non les rencontres. Enfin dans les buts, Kasper Schmeichel est une référence sous le maillot danois, mais son début de saison compliqué avec Nice n'apporte pas des garanties exceptionnelles sur sa compétitivité. Quelques cadres en méforme en club, mais dont les prestations sous le maillot ont jusque-là toujours été au niveau des attentes depuis le dernier Euro.

Le sélectionneur : Kasper Hjulmand

Arrivé en septembre 2020 à la tête du Danemark, Kasper Hjulmand est peut-être la plus belle chose qui pourrait arriver au Danemark. L'homme de 50 ans a créé une équipe séduisante en un rien de temps et a réussi à guider tout un peuple jusqu'en demi-finale du dernier Euro. Imposant un 3-4-3 à plat, mais en y ajoutant aussi une autre formule en 4-2-3-1, il a trouvé la solution et affiche 22 victoires en 33 matches pour 2 nuls et 9 défaites. Bien loin du jeu restrictif et défensif d'Age Hareide qui officiait entre 2016 et 2020, il a su créer un élan positif qui peut pousser cette sélection à de grandes choses. Deuxième de son groupe de Ligue des Nations lors des deux dernières éditions, il a un bilan très satisfaisant avec le Danemark où son équipe joue les trouble-fêtes même s'il manque encore cette petite étincelle pour aller au bout.

La star : Christian Eriksen

Son dernier Euro aurait pu se terminer de manière dramatique. Victime d'un arrêt cardiaque contre la Finlande (défaite 1-0) lors du premier match de la compétition, Christian Eriksen est passé à un souffle de la mort. Un événement qui heureusement n'a pas été tragique et qui au contraire a enflammé le Danemark positivement. Soudés, ses coéquipiers ont réalisé un grand tournoi et Christian Eriksen a partagé cet esprit guerrier. Revenant sur les terrains assez rapidement après quelques mois, il s'est relancé à Brentford et brille maintenant du côté de Manchester United. Un retour en force en club et en sélection puisqu'il a retrouvé le maillot danois depuis mars dernier. Celui qui affiche 117 capes pour 39 buts revient de très loin et peut s'offrir une belle revanche du haut de ses 30 ans avec une équipe ambitieuse.

L'attraction : Andreas Skov Olsen

La sélection est surnommée les "Danish Dynamites" en hommage à la génération dorée des années 1990, mais Andreas Skov Olsen pourrait être comparé à la bombe atomique. Caution dans son couloir droit, l'ailier capable aussi d'évoluer comme piston est un véritable détonateur. Après une expérience compliquée en Italie à Bologne, l'ancienne pépite de Nordsjaelland a trouvé le théâtre parfait pour s'exprimer au FC Bruges. Auteur de 6 buts et 3 offrandes en 15 matches sur ce début de saison, il est un cadre de la formation belge avec qui il s'est qualifié en huitième de finale de la Ligue des Champions. En sélection, il est devenu incontournable depuis le dernier Euro comme peuvent en attester ses 8 buts et 6 offrandes en 23 capes. Le natif d'Hillerød commence à se faire connaître internationalement et quoi de mieux qu'une Coupe du monde pour mettre tout le monde d'accord.

La liste provisoire de 21 joueurs (5 joueurs seront rajoutés) :