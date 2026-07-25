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Newcastle : Eddie Howe a un doute pour Bruno Guimarães

Par Maxime Barbaud
1 min.
Eddie Howe avec Bruno Guimaraes @Maxppp

Après Sandro Tonali, parti du côté de Tottenham pour 115 M€, Newcastle risque de perdre Bruno Guimarães. Le milieu de terrain brésilien est courtisé par Arsenal, qui a même formulé une première offre estimée à 85 M€. Le joueur voudrait s’en aller car, à 28 ans, il n’aura plus beaucoup d’occasions de rejoindre un club disputant des titres. Les Toons n’ont pas envie de voir partir un cadre de l’effectif mais semblent tout de même disposés à le laisser filer en cas de bonne offre. Eddie Howe a laissé entretenir le suspense en conférence de presse.

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«J’ai parlé à Bruno avant, pendant et après la Coupe du Monde. Nous avons eu des conversations très intéressantes. C’est vraiment quelqu’un de formidable, affirme le coach des Magpies. Je ne sais pas ce que l’avenir lui réserve, c’est aux autres de spéculer. Il y a des conversations auxquelles je ne participe pas. Il est capitaine de notre club et a été un joueur exceptionnel pendant toute la période où nous avons travaillé ensemble. Je parle au nom de tout le club : nous l’adorons et, bien sûr, nous souhaitons tous qu’il reste. Son retour est prévu pour le 31 (juillet, ndlr), et rien ne dit qu’il ne reviendra pas».

Pub. le - MAJ le
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