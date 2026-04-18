Tottenham : le but fantastique de Xavi Simons pour sauver les Spurs

Dans un Tottenham Stadium en fusion, Xavi Simons a libéré les Spurs d’une frappe venue d’ailleurs. Le numéro 7, positionné sur la gauche, à l’entrée de la surface, a décoché un missile dans la cage de Brighton, avec l’aide du poteau, qui a fait vibrer les tribunes (2-1, 76e).

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Ce but fantastique, inscrit face à Bournemouth en Premier League, a soudainement sorti Tottenham de la zone rouge et offert un instant de folie à des supporters qui se dirigeaient vers une descente en Championship. Si les Spurs tiennent ce résultat, ils resteront à la 16e place.