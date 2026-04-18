Premier League
Tottenham : le but fantastique de Xavi Simons pour sauver les Spurs
1 min.
@Maxppp
Dans un Tottenham Stadium en fusion, Xavi Simons a libéré les Spurs d’une frappe venue d’ailleurs. Le numéro 7, positionné sur la gauche, à l’entrée de la surface, a décoché un missile dans la cage de Brighton, avec l’aide du poteau, qui a fait vibrer les tribunes (2-1, 76e).
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CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 20:13
😱 XAVI SIMONS LIBÈRE LE TOTTENHAM HOTSPUR STADIUM D'UNE FRAPPE FANTASTIQUE !Voir sur X
Le n°7 des Spurs permet à son équipe de sortir provisoirement de la zone rouge avec ce but venu d'ailleurs 🔥
#TOTBHA | #PremierLeague
Le n°7 des Spurs permet à son équipe de sortir provisoirement de la zone rouge avec ce but venu d'ailleurs 🔥
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Ce but fantastique, inscrit face à Bournemouth en Premier League, a soudainement sorti Tottenham de la zone rouge et offert un instant de folie à des supporters qui se dirigeaient vers une descente en Championship. Si les Spurs tiennent ce résultat, ils resteront à la 16e place.
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