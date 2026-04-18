Menu Rechercher
Commenter 4
Premier League

Tottenham : le but fantastique de Xavi Simons pour sauver les Spurs

Par Samuel Zemour
1 min.
Xavi Simons, chez les Spurs @Maxppp
Tottenham 2-2 Brighton

Dans un Tottenham Stadium en fusion, Xavi Simons a libéré les Spurs d’une frappe venue d’ailleurs. Le numéro 7, positionné sur la gauche, à l’entrée de la surface, a décoché un missile dans la cage de Brighton, avec l’aide du poteau, qui a fait vibrer les tribunes (2-1, 76e).

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
😱 XAVI SIMONS LIBÈRE LE TOTTENHAM HOTSPUR STADIUM D'UNE FRAPPE FANTASTIQUE !

Le n°7 des Spurs permet à son équipe de sortir provisoirement de la zone rouge avec ce but venu d'ailleurs 🔥

#TOTBHA | #PremierLeague
Voir sur X

Ce but fantastique, inscrit face à Bournemouth en Premier League, a soudainement sorti Tottenham de la zone rouge et offert un instant de folie à des supporters qui se dirigeaient vers une descente en Championship. Si les Spurs tiennent ce résultat, ils resteront à la 16e place.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Tottenham
Xavi Simons

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Tottenham Logo Tottenham
Xavi Simons Xavi Simons
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier