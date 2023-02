OM : un groupe sans Chancel Mbemba ni Samuel Gigot face au PSG

OM vs PSG, round 2. Après la défaite des Parisiens à Marseille, en 8e de finale de la Coupe de France plus tôt dans le mois, les troupes phocéennes ouvrent une nouvelle fois les portes de son Vélodrome au Paris Saint-Germain leurs plus grands ennemis de la capitale, ce dimanche soir lors de la 25ème journée de Ligue 1. Et pour cette affiche dorée du championnat français, l’entraîneur croate Igor Tudor a convoqué un groupe restreint à 18 joueurs.

Parmi les absences de marque, les défenseurs Chancel Mbemba, suspendu pour accumulation de cartons jaunes, ainsi que Samuel Gigot, blessé et touché à la cheville, ne pourront pas être présents dans les rangs marseillais. Tudor l’avait d’ailleurs déjà confirmé en conférence de presse samedi. Quant à Amine Harit, le Marocain est toujours éloigné des pelouses depuis le mois de novembre suite à son opération pour une entorse grave au genou gauche.

