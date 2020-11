Ligue 1 : les tops du mercato (2/2)

La suite après cette publicité

- Burak Yilmaz (LOSC/TUR/35 ans) : on le sait, Lille est un adepte du trading et est capable d'aller dénicher certains des plus grands espoirs du football. Mais tout cela ne peut pas fonctionner sans quelques grognards expérimentés. Pendant que Jonathan David s'enfonce dans la crise de confiance, son comparse de l'attaque Burak Yilmaz s'éclate. Celui qui a passé toute sa carrière en Turquie s'est offert un dernier défi en rejoignant la France à 35 ans. Cela aurait pu présager d'un flop, mais il n'en est rien. Le buteur de 35 ans est devenu la boussole de l'attaque lilloise et compte 6 buts après 10 journées (dont 9 titularisations). Un pari réussi.

- Alessandro Florenzi (PSG/ITA/29 ans) : arrivé dans les ultimes heures du mercato, Alessandro Florenzi est venu renforcer un couloir droit assez défaillant et surtout orphelin de Thomas Meunier, parti au Borussia Dortmund. Meilleur que le Belge, l'Italien a montré tout son talent en Ligue 1 en inscrivant déjà deux réalisations (en six matches). En outre, il a créé 3 occasions tout en délivrant 1,5 passe clé par rencontre. En sa présence, Keylor Navas a conservé sa cage inviolée à deux reprises. Il remporte aussi, jusqu'à présent, la moitié de ses duels joués (52%).

- Gaël Kakuta (Lens/CON/29 ans) : gigantesque espoir il y a quelques années, le gaucher a perdu un peu de son temps à Chelsea. Après de nombreux prêts, il découvre le championnat français avec Dijon (5 buts en 2012) puis revient du côté d'Amiens en 2017-2018 puis en 2019 (8 buts en tout). C'est à Lens, où il était formé avant de parfaire son éducation footballistique à Chelsea, qu'il est cette saison prêté par Amiens. Et c'est probablement le meilleur joueur arlésien de ce début de saison. Quatre buts en huit matches, une passe décisive, le gaucher lance toutes les actions de son équipe. Le bon début de saison du RCL est en grande partie grâce à lui.

- Nayef Aguerd (SRFC/MAR/24 ans) : cet été, Nayef Aguerd a fait le grand saut. Après une belle saison à Dijon, le Marocain décide de rejoindre une écurie européenne et arrive donc à Rennes pour découvrir la Ligue des Champions. Cette saison, Aguerd c'est 13 matches joués toutes compétitions confondues pour 12 titularisations et déjà deux buts. Son jeu long est somptueux (59% de réussite) et il remporte la très grande majorité de ses duels (62%). Très bonne pioche des Bretons !

- Birger Meling (Nîmes/NOR/25 ans) : il est arrivé sur la pointe des pieds en Ligue 1 et si la défense de Nîmes est loin d'être exceptionnelle en ce début de saison, le Norvégien n'y est pour pas grand-chose. Sur son côté gauche, le latéral offre une énergie débordante et une qualité de pied assez fantastique. Il a d'ailleurs inscrit un but et délivré deux passes décisives sur ses dix matches joués avec le NO. Débarqué cet été en provenance de Rosenborg, il n'a pas mis beaucoup de temps à se faire à notre chère élite nationale. Au niveau des centres, il s'approche d'une moyenne d'un réussi sur deux (40%). Les Crocos apprécient déjà leur nouveau numéro 3.

