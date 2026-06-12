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EdF : Didier Deschamps se félicite d’une arrivée réussie aux USA

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp

Pas de problème de visa ou de fouilles sur le sol américain. Contrairement à plusieurs sélections qui ont eu la désagréable surprise d’un accueil aussi rude qu’inélégant, l’équipe de France n’a rencontré aucun problème à son arrivée du côté de Boston pour la Coupe du Monde 2026.

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« On a bien voyagé. On a eu une arrivée fluide, simplifiée. Des équipes ont eu des soucis, ça n’a pas été notre cas », a commenté Didier Deschamps au micro de beIN Sports. « On est venu en mars pour repérer, on était là. On a des installations et une infrastructure agréable. Et de la tranquillité ! », a-t-il poursuivi, en glissant l’objectif principal des prochains jours : « se mettre à l’heure américaine. Certains ont plus de difficultés que d’autres. »

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