Équipe de France : Guy Stéphan dézingue à son tour la sénatrice raciste paraguayenne

Présent en conférence de presse ce lundi avant le choc des quarts de finale entre l’équipe de France et le Maroc, Guy Stéphan est revenu sur les propos racistes de la sénatrice paraguayenne. «Il tétait des noix de coco et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés», a notamment déclaré cette dernière au sujet de Kylian Mbappé.

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Si le capitaine des Bleus est déjà sorti du silence après cette déclaration honteuse, le fidèle adjoint de Didier Deschamps a lui aussi fait part de sa colère. «On en a entendu parler. On n’a pas encore pu en parler avec Kylian. En trois mots c’est indigne, abject, scandaleux. Evidemment que je partage les mots de la Fédération et ceux de Kylian», a-t-il déclaré en conférence de presse ce lundi.