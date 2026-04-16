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Bundesliga

Union Berlin : Marie-Louise Eta répond cash aux attaques sexistes

Par Aurélien Macedo
1 min.
Marie-Louise Eta @Maxppp
Union Berlin Wolfsbourg

Nouvelle coach de l’Union Berlin, Marie-Louise Eta est devenue la première femme à prendre en main une équipe de première division masculine des 5 plus grands championnats européens. La technicienne de 34 ans subit néanmoins de nombreuses critiques sexistes sur les réseaux sociaux depuis sa nomination et cela vire à l’harcèlement.

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En conférence de presse, elle est revenue sur ce sujet : «je sais qu’il y a eu des commentaires haineux, mais je n’en ai pas vu beaucoup moi-même. Je n’avais tout simplement pas le temps. Malheureusement, c’est un problème général sur les réseaux sociaux : les gens s’expriment anonymement. Cela en dit souvent plus long sur ceux qui publient ces messages que sur les personnes visées.» Un tacle glissé bien maîtrisé.

Pub. le - MAJ le
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