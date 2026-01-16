OM : Emerson a souffert pour Hamed Traoré

Prêté cette saison à l’Olympique de Marseille par Bournemouth, Hamed Junior Traoré (25 ans) a connu une première moitié de saison compliquée. Touché à la cuisse, l’attaquant polyvalent a dû patienter jusqu’au 4 janvier (défaite contre Nantes) pour jouer son deuxième match de la saison avec l’OM. Interrogé sur son coéquipier, Emerson a confié qu’il avait souffert pour son ami.

« Junior, c’est un ami, on parle tous les jours. Il a énormément souffert au cours de ces derniers mois. On se sentait vraiment mal pour lui. C’est un bon garçon, un bon professionnel, il travaille tous les jours comme si c’était le dernier jour de sa vie. C’est un joueur qui pourra nous aider. Il est revenu et tu vois son niveau. Il est revenu au top, comme s’il n’avait pas été blessé », a-t-il confié en conférence de presse, à la veille du déplacement à Angers.