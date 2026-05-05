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Souleymane Keita en route pour Dunkerque

Par Santi Aouna
1 min.
supporters Dunkerque USLD @Maxppp

Du haut de son 1m85, Souleymane Keita est un ailier gauche redoutable, spécialiste de la percussion et du un-contre-un. S’il a pu montrer des bribes de son talent avec Boulogne (173 minutes de jeu) en Ligue 2, c’est surtout sa situation contractuelle qui a agité le marché. N’ayant pas encore signé pro, il était libre de s’engager où il le souhaitait. La direction boulonnaise a bien tenté de le retenir avec court bail d’un an et demi jusqu’en juin 2027, mais sans succès.

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Face à cette opportunité en or, Guingamp et Amiens ont affiché leur intérêt. La plus grosse offensive est toutefois venue du Slavia Prague, qui a dégainé une offre de quatre ans pour l’intégrer dès janvier. Refusant de brûler les étapes et de s’aventurer immédiatement à l’étranger, le joueur de 20 ans a préféré privilégier sa progression en France. Selon nos informations, c’est finalement Dunkerque qui va rafler la mise avec un projet séduisant et un contrat de trois ans. Souleymane Keita devrait s’y engager dans les prochaines semaines.

Pub. le - MAJ le
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