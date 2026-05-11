Menu Rechercher
Commenter 15
Ligue 1

OM : Hilan Hamzaoui Slimani grimpe très fort

Par La Rédaction FM
1 min.
Hilan Hamzaoui Slimani @Maxppp

Formé au sein de l’Olympique de Marseille, Hilan Hamzaoui Slimani, international algérie u23 et vainqueur de la Gambardella, poursuit une progression régulière et de plus en plus visible au sein du club phocéen. Arrivé très jeune à la formation marseillaise, il a suivi toutes les étapes du centre avec sérieux, en se distinguant par son application, sa discipline et sa capacité à s’adapter à chaque catégorie, tel l’acharné de travail qui le caractérise depuis plusieurs années. Défenseur central au profil sobre et efficace, il s’est construit une réputation de joueur fiable, constant dans les efforts et apprécié pour son état d’esprit.

La suite après cette publicité

Ces dernières semaines, sa dynamique s’est encore accélérée puisque Hilan Hamzaoui Slimani, qui a fait sa première pro, est de plus en plus souvent intégré aux séances avec le groupe professionnel. Son évolution attire l’attention du staff, qui suit de près sa progression dans un secteur défensif déjà compétitif. Sans faire de bruit, Hamzaoui continue de gagner du terrain et confirme, étape après étape, qu’il fait partie des jeunes du centre qui montent en puissance à l’OM.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Hilan Hamzaoui Slimani

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Hilan Hamzaoui Slimani Hilan Hamzaoui Slimani
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier