OM : Hilan Hamzaoui Slimani grimpe très fort

Formé au sein de l’Olympique de Marseille, Hilan Hamzaoui Slimani, international algérie u23 et vainqueur de la Gambardella, poursuit une progression régulière et de plus en plus visible au sein du club phocéen. Arrivé très jeune à la formation marseillaise, il a suivi toutes les étapes du centre avec sérieux, en se distinguant par son application, sa discipline et sa capacité à s’adapter à chaque catégorie, tel l’acharné de travail qui le caractérise depuis plusieurs années. Défenseur central au profil sobre et efficace, il s’est construit une réputation de joueur fiable, constant dans les efforts et apprécié pour son état d’esprit.

La suite après cette publicité

Ces dernières semaines, sa dynamique s’est encore accélérée puisque Hilan Hamzaoui Slimani, qui a fait sa première pro, est de plus en plus souvent intégré aux séances avec le groupe professionnel. Son évolution attire l’attention du staff, qui suit de près sa progression dans un secteur défensif déjà compétitif. Sans faire de bruit, Hamzaoui continue de gagner du terrain et confirme, étape après étape, qu’il fait partie des jeunes du centre qui montent en puissance à l’OM.