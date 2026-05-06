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Ligue des Champions

LdC : le constat implacable de Thierry Henry sur le niveau d’Arsenal

Par Tom Courel
1 min.
Thierry Henry au gala du Ballon d'Or 2014 @Maxppp
Arsenal 1-0 Atlético

Hier soir, Arsenal a validé son billet pour la finale de la Ligue des Champions. En effet, les hommes de Mikel Arteta se sont imposés par la plus petite des manières face à l’Atlético de Madrid (1-0). Une rencontre animée par des polémiques, puisque plusieurs décisions d’arbitrages ont été contestées d’après les Espagnols… très en colère. Thierry Henry a d’ailleurs réagi au succès londonien après la rencontre, en évoquant uniquement le jeu offert.

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« Ce n’était pas le plus beau match de football que nous ayons vu. Mikel Arteta et Diego Simeone, deux entraîneurs très intelligents, se sont armés pour se compliquer mutuellement la tâche. C’était une bataille à part entière, tactique, un peu prudente par moment, le genre de match qui peut vous épuiser en tant que spectateur. Mais, félicitations à Arsenal : ils sont restés disciplinés, ont trouvé un moyen de le surmonter, Bukayo Saka marque et ils ont atteint l’objectif. Gratter une telle victoire pour atteindre la finale de la Ligue des champions ? Respect » a indiqué le consultant.

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