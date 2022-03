PSG : Julian Draxler ouvre enfin la porte à un départ

Il fait partie de ces cas qui agacent, et beaucoup, les supporters parisiens. Julian Draxler est actuellement un joueur au rôle et à l'importance anecdotiques du côté de Paris, mais visiblement, l'Allemand n'a pas envie de partir. Ou du moins, n'avait pas envie de partir jusqu'ici. Sans parler de son salaire annuel de plus de 5 millions d'euros qui pèse lourd dans les comptes du club au vu de son rendement inexistant;

La suite après cette publicité

Il faut dire qu'entre pépins physiques et même covid en début d'année, l'ancien de Schalke 04 sous contrat à Paris jusqu'en 2024 n'est pas aidé. Curieusement, il continue d'être appelé en sélection, et sa cote reste assez haute dans son pays d'origine, où plusieurs clubs comme le Bayer Leverusen voulaient le rapatrier l'été dernier.

Le Mondial dans le viseur

Et visiblement, le principal concerné a changé d'avis. « J’ai besoin d’avoir plus d’entraînement de jeu vers la Coupe du monde. En été, nous verrons ce qui se passera. Je dois jouer plus que cette saison. C’était bien d’être à nouveau sur le terrain pendant 90 minute », a ainsi lancé l'international germanique dans des propos relayés par divers médias allemands comme Sueddeutsche.

Il faut dire que le Parisien a parlé avec le sélectionneur Hansi Flick, et ce dernier aurait fait savoir qu'il veut des joueurs en forme pour le rendez-vous de la fin d'année. « Je suis loin de donner aux joueurs le conseil de savoir s’ils doivent changer de club ou non », a cependant tenu à rectifier l'ancien coach du Bayern quand il a été interrogé sur Draxler ou sur Timo Werner. Voilà une bonne nouvelle pour Leonardo.