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Barça : réunion en cours avec le clan Alvarez !

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Julián Álvarez, avec l'Albiceleste @Maxppp

La presse catalane vient de dévoiler un nouvel épisode dans ce dossier Alvarez, qui passionne tant les foules outre-Pyrénées. Le directeur sportif du Barça Deco ainsi que son bras droit João Amaral sont actuellement à Madrid, pour s’y réunir avec Fernando Hidalgo, l’agent de l’attaquant argentin que les Blaugranas convoitent tant.

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Un voyage éclair qui peut ressembler à une dernière tentative pour le joueur, que les Madrilènes n’ont toujours aucune intention de lâcher. Sport indique que le club catalan ne lâche pas l’affaire, et que cette réunion a pour objectif d’établir un plan pour pouvoir exfiltrer Alvarez de l’Atlético. Affaire à suivre…

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