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Éliminatoires Euro U21

Espoirs : un troisième blessé pour Gérald Baticle

Par Kevin Massampu
1 min.
Jean-Mattéo Bahoya @Maxppp
France U21 3-2 Luxembourg U21

Ce rassemblement de septembre-octobre a certes permis à l’équipe de France Espoirs de valider son ticket pour l’Euro 2027. Mais le sélectionneur, Gérald Baticle, a dû faire face à une cascade de blessés. Après Ethan Mbappé, Senny Mayulu et Ewen Jaouen, déjà laissés à disposition de leur club respectif, Jean-Mattéo Bahoya pourrait connaître le même sort. 

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En effet, le nouveau joueur de Leeds United s’est retrouvé au sol, avant d’être pris en charge par le staff médical. L’ancien ailier de l’Eintracht Francfort a été contraint de céder sa place à Mathys Tel, à la 37e minute. « Je ne peux pas vous dire (ce qu’il a exactement). Il y aura des examens complémentaires, mais c’est à la cheville », a indiqué Baticle en après-match. Les Bleuets auront un dernier rendez-vous, ce mardi, contre la Suisse.

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