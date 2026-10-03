Espoirs : un troisième blessé pour Gérald Baticle

Ce rassemblement de septembre-octobre a certes permis à l’équipe de France Espoirs de valider son ticket pour l’Euro 2027. Mais le sélectionneur, Gérald Baticle, a dû faire face à une cascade de blessés. Après Ethan Mbappé, Senny Mayulu et Ewen Jaouen, déjà laissés à disposition de leur club respectif, Jean-Mattéo Bahoya pourrait connaître le même sort.

La suite après cette publicité

En effet, le nouveau joueur de Leeds United s’est retrouvé au sol, avant d’être pris en charge par le staff médical. L’ancien ailier de l’Eintracht Francfort a été contraint de céder sa place à Mathys Tel, à la 37e minute. « Je ne peux pas vous dire (ce qu’il a exactement). Il y aura des examens complémentaires, mais c’est à la cheville », a indiqué Baticle en après-match. Les Bleuets auront un dernier rendez-vous, ce mardi, contre la Suisse.