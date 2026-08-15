Real Madrid : José Mourinho prépare une alternative étonnante après l’échec Rodri !

Le dossier Rodri devait être l’un des gros feuilletons de l’été madrilène. Alors que José Mourinho voulait faire du joueur de Manchester City l’une des pièces maîtresses de son nouveau projet au Santiago Bernabéu, le Portugais a finalement dû se rendre à l’évidence lorsque le milieu de terrain espagnol a donné sa préférence au grand rival barcelonais. Une décision qui a évidemment obligé les dirigeants madrilènes à revoir leurs plans.

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Si la Casa Blanca dispose de nombreux milieux (Aurélien Tchouameni, Federico Valverde, Jude Bellingham, Bernardo Silva pour ne citer qu’eux), le profil du Ballon d’Or 2024 aurait certainement apporté l’équilibre tant recherché depuis le départ de Toni Kroos. De son côté, le Special One - qui a opté pour un 4-2-3-1 lors de la pré-saison - cherche toujours la bonne formule. Et selon les dernières informations de la Cadena SER, reprises par Sport, José Mourinho aurait une idée pour le moins surprenante.

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Trent Alexander-Arnold dans un nouveau rôle ?

En effet, d’après les médias espagnols, l’ancien technicien de l’Inter Milan pourrait utiliser Trent Alexander-Arnold comme milieu de terrain. Arrivé librement en provenance de Liverpool à l’été 2025, l’Anglais de 27 ans avait évidemment été recruté pour occuper le couloir droit, mais ses qualités techniques ont toujours donné envie à certains entraîneurs de l’utiliser dans une position plus centrale. Et Mourinho semble en faire partie.

Durant la préparation, le technicien portugais a ainsi expérimenté Alexander-Arnold dans un rôle plus axial, avec l’idée de le voir participer directement à la construction. Une utilisation qui pourrait donc prendre encore davantage d’importance après le refus de Rodri mais aussi l’arrivée de Dumfries dans le couloir droit. Alors que tous les observateurs s’attendaient à voir le Real repartir à l’attaque sur le marché des transferts, Mourinho aurait finalement misé sur une solution interne.