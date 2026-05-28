Frank Leboeuf fracasse Kylian Mbappe

Kylian Mbappé est régulièrement critiqué, en Espagne et en France, malgré le nombre de buts impressionnant qu’il inscrit. En cause, son rôle de leader et son attitude, qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Interrogé par Sportsboom, l’ancien international français Frank Leboeuf s’est montré particulièrement sévère envers le capitaine des Bleus. « Non, Kylian Mbappé n’est pas un leader à mes yeux, car il est trop individualiste dans sa façon de penser. C’est pourquoi j’apprécie des joueurs comme William Saliba et N’Golo Kanté, des joueurs prêts à se sacrifier pour l’équipe », a-t-il lancé.

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« C’est là la différence pour moi, et c’est ce qui compte le plus. Antoine Griezmann était lui aussi un vrai leader, tant par son jeu que par sa vision du football. J’ai bien aimé la remarque d’Ousmane Dembélé, qui disait que si je ne défends pas, l’entraîneur ne me fera pas jouer, et c’est la réalité du football. (…) Encore une fois, c’est un super gars, très cultivé, mais sa vision du football ne correspond pas à mes valeurs », a conclu Leboeuf. Le débat n’est pas près de se refermer.