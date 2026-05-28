Menu Rechercher
Commenter 92
CDM

Frank Leboeuf fracasse Kylian Mbappe

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Kylian Mbappé face au Brésil @Maxppp

Kylian Mbappé est régulièrement critiqué, en Espagne et en France, malgré le nombre de buts impressionnant qu’il inscrit. En cause, son rôle de leader et son attitude, qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Interrogé par Sportsboom, l’ancien international français Frank Leboeuf s’est montré particulièrement sévère envers le capitaine des Bleus. « Non, Kylian Mbappé n’est pas un leader à mes yeux, car il est trop individualiste dans sa façon de penser. C’est pourquoi j’apprécie des joueurs comme William Saliba et N’Golo Kanté, des joueurs prêts à se sacrifier pour l’équipe », a-t-il lancé.

La suite après cette publicité

« C’est là la différence pour moi, et c’est ce qui compte le plus. Antoine Griezmann était lui aussi un vrai leader, tant par son jeu que par sa vision du football. J’ai bien aimé la remarque d’Ousmane Dembélé, qui disait que si je ne défends pas, l’entraîneur ne me fera pas jouer, et c’est la réalité du football. (…) Encore une fois, c’est un super gars, très cultivé, mais sa vision du football ne correspond pas à mes valeurs », a conclu Leboeuf. Le débat n’est pas près de se refermer.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (92)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
France
Frank Leboeuf
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
France Flag France
Frank Leboeuf Frank Leboeuf
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier