Real Madrid : le prochain capitaine est déjà connu

Florentino Pérez est très déçu. Le président du Real Madrid s’attendait à mieux de la part de son club cette saison. Il faut dire que de l’avis de tous, les Merengues ont manqué d’un vrai leader. Beaucoup s’attendaient à ce que Kylian Mbappé endosse ce rôle. Mais le Français n’y parvient pas. Selon Mundo Deportivo, le boss de la Casa Blanca a décidé de nommer Vinicius Jr comme leader de cette équipe.

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Il en a déjà discuté avec lui tout en lui confiant de nouvelles responsabilités, lui qui est l’un des joueurs les plus populaires du vestiaire. Onda Cero va dans le même sens et ajoute qu’il risque même être nommé capitaine de l’équipe l’an prochain. Avec ou sans José Mourinho aux commandes, Pérez a déjà acté que Vini Jr prendra du galon l’an prochain. Ce, alors qu’il n’a pas encore prolongé.