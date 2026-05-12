Menu Rechercher
Commenter 10
Liga

Real Madrid : le prochain capitaine est déjà connu

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Vinicius Jr et Kylian Mbappé @Maxppp

Florentino Pérez est très déçu. Le président du Real Madrid s’attendait à mieux de la part de son club cette saison. Il faut dire que de l’avis de tous, les Merengues ont manqué d’un vrai leader. Beaucoup s’attendaient à ce que Kylian Mbappé endosse ce rôle. Mais le Français n’y parvient pas. Selon Mundo Deportivo, le boss de la Casa Blanca a décidé de nommer Vinicius Jr comme leader de cette équipe.

La suite après cette publicité

Il en a déjà discuté avec lui tout en lui confiant de nouvelles responsabilités, lui qui est l’un des joueurs les plus populaires du vestiaire. Onda Cero va dans le même sens et ajoute qu’il risque même être nommé capitaine de l’équipe l’an prochain. Avec ou sans José Mourinho aux commandes, Pérez a déjà acté que Vini Jr prendra du galon l’an prochain. Ce, alors qu’il n’a pas encore prolongé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé
Vinícius Júnior

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier