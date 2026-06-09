Coupe du Monde 2026 : les Bleus, grands agitateurs du mercato

Toutes les têtes sont tournées vers la Coupe du Monde maintenant. Après leurs deux matchs amicaux face à la Côte d’Ivoire (1-2) et l’Irlande du Nord (3-1), les Bleus, qui ont un calendrier de la Coupe du Monde 2026 pas des plus simples, entament la compétition face au Sénégal mardi 16 juin. Ils feront figure de favoris avec l’Espagne, l’Angleterre et l’Argentine, le tenant du titre. Les performances des Tricolores auront également un impact sur le mercato ou bon nombre d’entre eux sont engagés, à commencer par les gardiens de but. Les remous causés par la fin de saison chaotique à l’AC Milan auraient entamé la confiance de Mike Maignan selon la presse italienne, et ce malgré une récente prolongation jusqu’en 2031. Il n’est pas candidat déclaré au départ, mais sera à surveiller.

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Brice Samba a été qualifié "d’intransférable" par le Stade Rennais et Robin Risser ne fait pour le moment pas l’objet de rumeurs après sa belle saison lensoise, mais si on pousse peu plus loin que la sélection emmenée aux États-Unis, Lucas Chevalier va forcément devoir réévaluer sa situation, lui qui a perdu sa place de titulaire. En défense, quatre éléments sont directement concernés par le mercato, à commencer par Lucas Hernandez dont la position de remplaçant au PSG depuis deux saisons maintenant l’oblige à se poser des questions, surtout à deux ans de la fin de son contrat. Malgré ce statut, le champion du monde n’a jamais perdu la confiance du sélectionneur.

Konaté, déjà presque madrilène

Autre joueur impliqué dans cette fenêtre des transferts, Ibrahima Konaté. Sa situation est même bien avancée. En fin de contrat à Liverpool, le Francilien de 27 ans devrait selon toute vraisemblance rejoindre le Real Madrid. Selon nos informations, un accord contractuel a été trouvé entre les deux parties. Croisera-t-il la route de Jules Koundé en Espagne ? Le latéral droit du Barça aimerait rester en Catalogne où il fait désormais figure de cadre du vestiaire, seulement son club est ouvert à une vente en cas de bonne proposition, d’autant que sa cote reste élevée sur le marché. Ses performances plus irrégulières depuis deux ans ne jouent pas en sa faveur.

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Dans un tout autre registre Maxence Lacroix pourrait quitter Crystal Palace où il s’est révélé, notamment grâce à cette victoire en Ligue Europa. Il faudra tout de même aligner 40 M€. Lui n’a pas été sélectionné pour ce Mondial mais Benjamin Pavard sera aussi concerné par le mercato. De retour de son prêt à l’OM, il ne restera probablement pas à l’Inter. Besiktas s’est montré intéressé. Au milieu de terrain, c’est Manu Koné qui devrait refaire parler de lui cet été. Proche de l’Inter justement il y a un an, le joueur de la Roma est à vendre cette fois, conjoncture économique oblige, et pour environ 50 M€. Les Nerazzurri sont toujours placés dans ce dossier.

Le dossier Olise est ouvert

Toujours en Italie, Adrien Rabiot est concerné par le marché des transferts depuis le départ de Max Allegri de l’AC Milan. Il pourrait même accompagner son ancien entraîneur du côté de Naples où il est attendu. Youssouf Fofana, qui a légèrement moins joué sur cette seconde partie de saison, pourrait lui aussi quitter les Rossoneri à deux ans de la fin de son contrat. Enfin, il y a de grosses incertitudes autour d’Eduardo Camavinga. Auteur de derniers mois très fades au Real Madrid, l’ancien Rennais est annoncé sur le départ. Le choix du prochain entraîneur (José Mourinho ?) sera déterminant pour sa continuité ou non dans la capitale espagnole.

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Chez les offensifs, ils sont nombreux à pouvoir changer d’air cet été. On pense bien entendu à Maghnes Akliouche, toujours courtisé par le PSG comme nous vous l’indiquions encore récemment. À l’inverse, Bradley Barcola, souvent 4e homme de l’attaque parisienne, pourrait partir. Il a parfois été cité à Liverpool et au Bayern Munich, où la situation de Michael Olise est revenue sur le devant de la scène. Florentino Pérez ne s’en cache pas, il aimerait beaucoup le faire venir au Real Madrid. En fin de contrat à Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta est forcément courtisé. Non sélectionnés, il faudra surveiller les cas Randal Kolo Muani, suivi par la Juventus, et Florian Thauvin qui voit tout le monde partir de Lens.