Ligue Europa : Clinton N'jie donne son pronostic avant Lokomotiv Moscou-OM

Après la Ligue des Champions mardi et mercredi, c’est maintenant la Ligue Europa qui fait son retour ce jeudi soir avec trois clubs français en lice. L’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, les Marseillais ont d’ailleurs pu compter sur les conseils d’un de leur ancien coéquipier avant leur match face au Lokomotiv Moscou. En effet, Clinton N’jie, qui a joué à l’OM de 2016 à 2019 et évolue aujourd’hui au Dynamo Moscou, a ciblé les joueurs dont il fallait se méfier, dans un entretien accordé à La Provence.

« C’est un collectif, mais il y a par exemple François Kamano. Il a mis un doublé le week-end dernier sans être titulaire car il revenait de sélection. Il est toujours décisif pour le Lokomotiv. Il y a aussi Fedor Smolov à surveiller. Mais franchement, je ne vois pas un nom qui puisse embêter les Marseillais ! Je vois bien une victoire 3-1 de l’OM. Ce sera un beau match à regarder », a-t-il confié.