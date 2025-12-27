La presse marocaine fracasse son équipe nationale, tournant décisif pour l’avenir de Mike Maignan

Le Maroc connaît sa première déception

La Coupe d’Afrique des nations se poursuit au Maroc et c’est la première désillusion pour le pays hôte. « Le Maroc sous les sifflets » écrit L’Équipe. Sous les yeux de Kylian Mbappé, les Lions de l’Atlas ont mené au score contre le Mali ce vendredi et tenu un temps leur qualification pour les 8es de finale de la CAN, mais ont dû se contenter d’un match nul 1-1, lors de la 2e journée du groupe A. Brahim Diaz et Lassine Sinayoko sont les deux buteurs sur penalty. Une prestation moyenne qui a fait gronder le stade puisque les sifflets sont descendus des tribunes, comme le symbole de la frustration de tout un peuple. Pour le Media marocain Le 360, c’est « un nul au goût amer ». La présence massive des supporters et leur statut de favoris ont mis beaucoup de pression sur les Lions de l’Atlas. Ils ont eu du mal à déployer leur jeu contre des Aigles accrocheurs et ambitieux, et en évoluant surtout sans complexe, se permettant le luxe de mener des contres dangereux. Le quotidien, Le Matin va plus loin et écrit que « le Maroc se complique la tâche pour la qualification en huitièmes ». Un résultat frustrant qui complique la mission de la sélection nationale pour la qualification. Désormais, les coéquipiers de Yassine Bounou sont dans l’obligation de s’imposer face à la Zambie pour éviter une désillusion majeure. Si la presse marocaine est assez dure avec le résultat et la performance, pour le sélectionneur Walid Regragui, il n’y a pas de quoi tirer la sonnette d’alarme. Le coach marocain a même déclaré « être presque content » de voir son record de 19 victoires consécutives prendre fin.

L’AC Milan offre une prolongation à Maignan

En Italie, Mike Maignan est proche de prolonger à l’AC Milan. Le club italien a officiellement soumis une offre de prolongation à Mike Maignan jusqu’en 2030, avec un salaire comparable à celui de Rafael Leão. Le club considère cette prolongation comme prioritaire et mobilise tout l’entourage du gardien pour le convaincre de rester. Le contrat proposé irait jusqu’en 2029 avec une option d’une année. Le salaire serait légèrement inférieur à la demande initiale du joueur d’environ 7,5 M €/an, avec des primes liées à la qualification en Ligue des champions qui pourraient combler l’écart. Arrivé en 2021, Maignan a retrouvé sous Massimiliano Allegri un niveau proche de celui de la saison du Scudetto : réactivité, explosivité et leadership en hausse. L’entraîneur voit en lui un joueur irremplaçable. Milan est en tout cas convaincu d’avoir fait le maximum financièrement tout en respectant son plafond salarial.

Valvderde n’est pas à l’aise

Dans la presse madrilène, tout particulièrement chez AS cette fois, « Valverde soulève des doutes ». Federico Valverde traverse une période de doutes au Real Madrid, et Xabi Alonso compte en faire l’un de ses grands chantiers pour 2026. Depuis le début de saison, l’Uruguayen a disputé 9 matchs sur 22 au poste de latéral droit, conséquence des blessures répétées de Trent Alexander‑Arnold et Carvajal. Si Xabi Alonso avait salué cette capacité à tout faire, cette adaptabilité semble désormais lui peser. Valverde a admis « ne pas se sentir à l’aise sur le côté », bien qu’il répète n’avoir jamais refusé de jouer pour l’équipe. Des mots qui avaient provoqué une friction passagère vite réglée entre le joueur et le staff. Xabi Alonso continue de compter sur lui, mais souhaite retrouver la version explosive et décisive qui avait inscrit 12 buts sous Ancelotti en le repositionnant à son rôle naturel de milieu qui se projette dans la partie adverse.