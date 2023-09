EdF : Camavinga dévoile la plus grande peur de Randal Kolo Muani

La première trêve internationale approche à grands pas, l’occasion pour l’équipe de France de se retrouver. Deux affiches attendent les Bleus : l’Irlande le 7 septembre prochain et l’Allemagne, le 12. Parmi les joueurs convoqués, on retrouve évidemment Eduardo Camavinga - pion essentiel de Carlo Ancelotti au Real Madrid - et Randal Kolo Muani, le nouveau parisien. Le premier, interrogé par Saber Desfarges de Téléfoot, a d’ailleurs révélé une drôle d’anecdote à propos de son compère de sélection.

«Randal (Kolo Muani) a peur des chats», glisse Camavinga. «Pendant la Coupe du Monde on mangeait dehors, y avait un chat qui se baladait et là j’ai découvert que Randal et Ousmane (Dembélé) ont peur des chats. Ils sont allés à l’intérieur, il fallait qu’il y ait un gars qui prenne le chat et qu’il l’envoie loin pour qu’ils viennent manger», ironise l’ancien du Stade Rennais. Le groupe vit bien.