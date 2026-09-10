Barça : Deco révèle pourquoi il a recalé Rashford et Bernardo Silva

Interrogé par RAC-1, Deco a fait un point sur le mercato. « Nous aurions pu conclure l’affaire Adeyemi la saison prochaine, mais nous l’avons fait maintenant, et c’est dommage que Roony se soit blessé, car nous souhaitions qu’il soit prêté. Concernant Rashford, nous sommes reconnaissants de ce qu’il a apporté, mais Gordon correspondait mieux à la philosophie du club. Quant à Gabriel Jesus, nous ignorions que cette option existait, et finalement, cela s’est avéré bénéfique.» Le directeur sportif catalan a aussi évoqué le cas Bernardo Silva, qui a finalement signé au Real Madrid.

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« Ce n’était pas le poste que nous recherchions, compte tenu de son profil. Je l’adore, il est Portugais et a été l’un des meilleurs joueurs du monde ces dernières années. Nous savions que Bernardo Silva voulait venir au Barça, et cela aurait été un atout, mais cela ne correspondait pas à nos critères financiers. Nous lui avons dit que s’il voulait venir il fallait tenir compte de ça. Des promesses de temps de jeu ? Nous n’en ferons jamais. Nous donnons au manager ce dont il a besoin, mais au final, si le joueur demande autre chose, nous le laissons partir. »