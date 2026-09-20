Auxerre : Will Still a piqué une colère contre ses joueurs

Menée 0-1 contre Brest, l’AJ Auxerre s’est finalement imposée (2-1), enregistrant ainsi un deuxième succès de suite après celui devant Nice (1-0). Après la rencontre, Will Still a avoué s’être fâché à la pause et a donc tenu à saluer la réaction de ses joueurs. «Il faut aussi pouvoir se dire les choses quand ce n’est pas bon du tout ! Notre première mi-temps était complètement ratée. Ce n’est pas une question de système et ce qui m’énervait le plus, c’est qu’on était tombés dans le genre de match que Brest voulait jouer», a tout d’abord lancé l’ancien coach de Reims.

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Et d’ajouter au micro de L1+ : «on a vu la pire puis la meilleure AJA possible ! Le plus important, c’est qu’on ait été capables de réagir et de montrer autre chose. Les joueurs entrés (Romain Faivre et Naouirou Ahamada, pour Rémy Labeau-Lascary et Arthur Piedfort) ont apporté un vrai plus et c’est très important. Je leur ai dit qu’ils pouvaient être mécontents que je ne les fasse pas commencer et que c’était leur rôle d’impacter le match. Quand une opportunité se présente, il faut la choper. Ils l’ont fait de très belle manière. J’apprécie les réactions de ''bonhomme’' et je sais les reconnaître !»