Real Madrid : l'été s'annonce agité pour Luca Zidane

Prendre son envol. Comme son frère Enzo avant lui, Luca Zidane a grandi dans l'ombre de son illustre papa, Zinedine. Joueur légendaire, Zizou est désormais devenu entraîneur du Real Madrid. Un club où Luca, gardien de but, a fait toutes ses classes. Et lors de la saison 2017-2018, le portier, qui évoluait avec le Castilla en Segunda B (13 rencontres) a eu la chance de faire ses grands débuts avec l'équipe professionnelle madrilène. C'était 19 mai 2018 à l'occasion d'un déplacement à Villarreal en Liga (2-2, 90 minutes jouées). Quelques semaines avant, le natif de Marseille avait honoré sa première cape en équipe de France U20, à l'occasion d'un match amical face aux Etats-Unis (défaite 1-0, 90 minutes jouées). La suite logique pour Luca Zidane, déjà sélectionné plusieurs fois entre les catégories U16 et U19.

Couper le cordon et profiter du prêt à Santander

La saison suivante, en 2018-2019, le footballeur né en 1998 était titulaire dans les cages de l'équipe réserve. Une formation avec laquelle il a continué à engranger du temps de jeu et de l'expérience (30 rencontres jouées). A cela il faut ajouter qu'il jouait son deuxième match avec les pros du Real Madrid le 31 mars 2019. Il était titularisé face à Huesca (victoire 3-2) par son père, de retour quelques jours plus tôt à la tête des Merengues. Malgré sa présence dans le groupe aux entraînements et sa participation à quelques rencontres avec les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu, Luca Zidane avait besoin de quitter le nid et de voler de ses propres ailes. D'autant que dans la capitale espagnole, il aurait été de nouveau barré par la concurrence.

Malgré le départ de Keylor Navas au Paris Saint-Germain, Alphonse Areola arrivait pour occuper le rôle de doublure de Thibaut Courtois. Ainsi, Luca Zidane a quitté son club formateur et son club de coeur. L'été dernier, il a ainsi été prêté au Racing Santander, écurie de deuxième division ibérique. Rapidement, le gardien âgé de 21 ans a trouvé ce qu'il était venu chercher, à savoir du temps de jeu. Titulaire en puissance, il ne cachait pas son bonheur d'évoluer dans cette équipe en octobre dernier. «Je suis très content d’être dans ce grand club parce que les gens m’ont très bien reçu. C’a été un gros changement, mais je me sens bien. Je ne regrette pas d’avoir quitté le Real Madrid. Je savais que c’était une étape importante que je voulais franchir parce que je ressentais le besoin d’être dans une équipe et d’y jouer pour démontrer ce que je vaux».

Un avenir en question

Et le fils de Zizou a eu l'opportunité de le faire. Avant l'arrêt de la saison suite à l'épidémie de coronavirus, il avait joué 29 rencontres en championnat. Toutes en tant que titulaire. Portier de la lanterne rouge (22e sur 22 équipes) et de l'une des pires défenses du championnat, il a encaissé 37 buts cette saison. Néanmoins, il a totalisé six cleen sheets. En prêt jusqu'à la fin de la saison, Luca Zidane devra ensuite se pencher sur son avenir. En effet, son bail au Real Madrid termine officiellement le 30 juin 2020. Une prolongation de contrat ne serait pas à l'ordre du jour des derniers échos venants d'Espagne. Et au Real Madrid, on ne compte pas forcément sur lui car même si Alphonse Areola pourrait partir à l'issue de son prêt, Andriy Lunin (prêt Real Oviedo) devrait faire partie de l'effectif madrilène l'an prochain.

Libre, Luca Zidane sera donc sur le marché. Interrogé par L'Equipe en décembre dernier, il était ouvert à diverses options pour la suite à donner à sa carrière. «J'aime l'Espagne mais je me sens Français. Je suis en Espagne depuis l'âge de 3 ans mais mes habitudes sont françaises. Je passe l'essentiel de mes vacances dans mon pays depuis que je suis petit. L'année prochaine, ça me plairait - pourquoi pas ? - d'aller poursuivre ma carrière en France. J'avais déjà eu quelques contacts». Nul doute que quelques écuries, en France comme ailleurs, devraient sauter sur l'occasion. Si son futur en club sera sa priorité, Luca Zidane pourrait aussi gérer la question de son avenir international. Depuis près d'un an maintenant, la presse algérienne annonce que Djamel Belmadi suit ses performances avec intérêt. Et le fils de ZZ, qui possède la double nationalité française et espagnole, ne serait pas insensible à ces approches rapporte Sport. L'été 2020 s'annonce donc particulièrement chargé pour un Luca Zidane à la croisée des chemins.