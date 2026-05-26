Coupe du Monde 2026 : la liste du Maroc avec de grosses surprises !

Premier pays africain de l’histoire à atteindre les demi-finales du tournoi, le Maroc est désormais observé pour cette édition. Dans le groupe du Brésil, de l’Écosse et d’Haïti, les Lions de l’Atlas devront répondre présents et semblaient d’ailleurs à un tournant. Avec le départ de Walid Regragui, la FRMF avait décidé de miser sur Mohamed Ouahbi. L’ancien sélectionneur U20, vainqueur de la Coupe du Monde, a pris les rênes de l’équipe en mars dernier et avait donc débuté une course contre-la-montre.

La suite après cette publicité

À quelques mois du Mondial, l’ancien formateur d’Anderlecht devrait reconstruire l’effectif et, dans ce sens, il avait décidé d’utiliser une méthode un peu inédite avant l’annonce de sa liste de ce mardi. Avec la collaboration de son staff, le technicien de 49 ans avait décidé d’organiser un stage de pré-liste pour tester plusieurs joueurs et faire ses derniers choix. Ce stage devait aussi permettre à certains joueurs, quasiment assurés d’être présents dans la liste, de gagner du temps dans la préparation au Mondial comme le néo-international Ayyoub Bouaddi, par exemple.

Une liste séduisante avec Issa Diop et Ayyoub Bouaddi

Finalement, ce mardi soir, Mohamed Ouahbi a dévoilé sa liste pour le Mondial. On retrouve évidemment les cadres comme Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd ou encore Brahim Díaz et Azzedine Ounahi. Dans le secteur offensif, le technicien marocain pourra également se reposer sur l’ailier du Betis, Abde Ez ou encore le meilleur joueur d’Eredivisie, Ismael Saibari. Ayyoub Bouaddi, qui a donc choisi le Maroc, est évidemment bien présent au milieu de terrain.

La suite après cette publicité

A noter la présence de plusieurs surprises dans cette liste. En défense, Zakaria El Ouahdi et Redouane Halhal ont été appelés et seront de la partie outre-Atlantique. Issa Diop est appelé. Devant, Ayoube Amaimouni-Echghouyab, l’attaquant de Francfort a été appelé devant. Chez les réservistes, on retrouve notamment Amine Sbaï, auteur d’une belle cuvée avec Angers. Sofiane Boufal, malgré une demi-saison convaincante avec Le Havre, manque à l’appel, tout comme Youssef En-Nesyri et Abdelhamid Aït Boudlal.

La liste des 26

Gardiens : Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (FAR Rabat)

La suite après cette publicité

Défenseurs : Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Mohamed Belammari (Al-Ahly), Achraf Hakimi (PSG), Nayef Aguerd (OM), Chadi Riad (Crystal Palace), Redouane Halhal (Malines), Issa Diop (Fulham)

Milieux : Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (AS Rome), Sofyan Amrabat (Fenerbahce), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven), Chemsdine Talbi (Sunderland), Abde Ezzalzouli (Bétis)

La suite après cette publicité

Attaquants : Soufiane Rahimi (Al-Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Brahim Diaz (Real Madrid), Gessime Yassine (Strasbourg), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Francfort)