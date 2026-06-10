Équipe de France : ça vole au secours de Kylian Mbappé

C’est peu dire que Kylian Mbappé est contesté par de nombreux fans ces derniers mois. Critiqué en Espagne pour sa fin de saison avec le Real Madrid, il est arrivé au rassemblement de l’équipe de France avec la volonté d’oublier sa saison blanche en club. Mais les deux matches de préparation ont également semé le trouble sur son impact en Bleu à l’aube de la Coupe du Monde 2026. Muet face au but contre la Côte d’Ivoire et l’Irlande du Nord, il a raté ses occasions, et se voit de plus en plus remis en cause dans les débats quotidiens. Certains réclament de le repositionner côté gauche, d’autres questionnent même son statut de titulaire en Bleu.

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Didier Deschamps a profité d’une interview au journal anglais The Guardian pour mettre les choses au clair à ce sujet. « Je dois être stupide, et il a dû y avoir beaucoup de gens stupides comme entraîneurs pour le mettre au centre de l’attaque au cours des deux dernières années au Real Madrid et sa dernière année au PSG. Cela fait trois ans qu’il a joué dans une position centrale », a-t-il déclaré, certain de faire le bon choix avec son capitaine. Et il n’est pas le seul à défendre le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus (en attendant qu’il dépasse Olivier Giroud).

Wenger est persuadé que Mbappé va briller

Dans un entretien au Figaro, Arsène Wenger n’y est pas allé par quatre chemins. « Côté star, il y a un homme qui est au centre de toutes les attentes. Kylian Mbappé. Je suis prêt à prendre tous les paris. Il va nous faire une très grande Coupe du monde. Il a été critiqué injustement souvent cette saison. Il est tombé dans une équipe du Real Madrid moyenne. Le Real a trois ou quatre joueurs de classe mondiale. Avant, ils en avaient dix. C’est bien mignon, mais le football est ainsi fait qu’on a toujours besoin d’un bouc émissaire. Il l’est devenu », a lancé l’ancien coach d’Arsenal. Qui rappelle que la fraîcheur physique sera un élément déterminant.

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« Kylian a tout pour faire une grande Coupe du mode. Il a la fraîcheur physique, il n’est pas surchargé. J’ai vu des joueurs, à 60 matches, avant la Coupe du monde, me dire : « À l’entraînement, je n’avance pas, je n’ai rien dans les jambes ». Lui n’est pas dans ce cas. Il y a des internationaux qui arrivent surchargés. Je n’ai pas vu beaucoup de joueurs faire une grande Coupe du monde après une finale de la Ligue des champions… Après, Kylian a du caractère, une forte personnalité et il sait répondre dans les grands moments. Il attend son heure. Les gens ont tendance à oublier son talent exceptionnel… », a exposé Wenger, qui est certain que Didier Deschamps saura trouver la bonne formule autour de l’attaquant tricolore. De plus en plus contesté, Kylian Mbappé peut compter sur le soutien des grands noms du football français.