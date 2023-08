L’OM vous fait gagner 657 € !

Le match d’après. Éliminé, à la surprise générale, lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille se doit de relever la tête, ce vendredi soir (21 heures), sur la pelouse du FC Metz. D’ores et déjà dans le peloton de tête après sa victoire (2-1) contre le Stade de Reims, le club olympien aura, en effet, à cœur d’enchaîner une deuxième victoire de rang en championnat, qui plus est face au promu messin, balayé pour sa rencontre inaugurale face au Stade Rennais (1-5). Une confrontation déjà ô combien importante pour la bande à Marcelino.

La suite après cette publicité

«Cette défaite ne doit pas modifier le chemin entrepris. Le match face à Metz sera difficile, la saison va être longue, on va souffrir, ce n’est pas possible de ne pas souffrir contre un promu qui joue à domicile. On a un effectif qui ne permet pas d’avoir la possibilité d’avoir des joueurs du même niveau à un même poste. Il faut qu’on se concentre jusqu’à fin août sur la Ligue 1», confiait d’ailleurs dans cette optique le nouvel architecte de la formation phocéenne. Une chose est sûre, si vous voulez miser sur cette rencontre, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne (n°1 sur les cotes de l’OM*) vous propose un bonus de bienvenue jusqu’à 90€ en crédits de jeu en misant jusqu’à 90€, que votre pari soit perdant ou gagnant, ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FM10**.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

La suite après cette publicité

L’OM l’emporte face à Metz (cote à 1,80)

Sonné après son élimination face au Panathinaïkos, l’OM reste malgré tout le grand favori de cette rencontre et devrait enchaîner un deuxième succès d’affilée. Face au promu messin, qui semble déjà en grande difficulté, les coéquipiers de Valentin Rongier pourront notamment s’appuyer sur leurs qualités individuelles et les certitudes de la saison passée. Avec le deuxième meilleur bilan à l’extérieur (12 victoires, 3 nul et 4 défaites) le club marseillais demeure, en effet, une équipe très performante loin de ses terres. Reste désormais à confirmer cette solidité sous l’ère Marcelino.

But de Vitinha face à Metz (cote à 2,55)

Buteur contre le Stade de Reims lors de la première journée de Ligue 1, Vitinha a été l’un des grands artisans du succès olympien face au club champenois. Remplaçant contre le Panathinaïkos, le buteur portugais de 23 ans avait finalement fait son apparition en toute fin de rencontre, succédant à Pierre-Emerick Aubameyang, double buteur. Intéressant dans le jeu, disponible pour ses partenaires et peu avare d’efforts, l’ancien attaquant de Braga avait simplement manqué de réussite, à l’image de son but refusé lors des prolongations. Pour autant, la recrue la plus chère de l’histoire phocéenne semble bien décidée à marquer cette saison 2023-2024 de son empreinte. Dans la lignée de ses performances affichées dernièrement, un but contre le FC Metz n’aurait ainsi rien de surprenant. Une belle cote à jouer.

La suite après cette publicité

Victoire de l’OM 1-0 (cote à 7,30)

Rebondir après une claque n’est jamais chose facile, qui plus est contre une formation qui se devra, elle aussi, de réagir. Balayé par le Stade Rennais (1-5), le FC Metz aura, en effet, à cœur de préserver sa cage inviolée et ainsi se rassurer défensivement. Opposé à des Grenats qui devraient opter pour un bloc bas, l’OM - qui manque encore d’automatismes sur le plan offensif - pourrait alors s’imposer sur la plus petite des marges. Face à des Marseillais revanchards, le pari reste malgré tout osé.

Bonus PARIONS SPORT EN LIGNE : bonus de bienvenue jusqu’à 90€ ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FM10**.

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne t’offre actuellement un bonus de bienvenue jusqu’à 90€ en plus de 10€ sans dépôt avec le code FM10 ! Un bon plan PARIONS SPORT EN LIGNE idéal pour parier sur ce match de qualification de l’OM et ce, sans prendre de risques !

Pour l’obtenir, inscrivez vous sur Parions Sport en Ligne, utilisez le code "FM10" pour profiter de 10€ en crédits de jeu.

Comment en profiter :

Vous avez le droit jusqu’à 90€ en crédits de jeu en vous inscrivant sur PARIONS SPORT EN LIGNE, ici une victoire de l’OM 1-0 coté à 7,30.

Misez par exemple votre premier pari de 90€ sur une courte victoire de l’OM sur le plus petit des scores et tentez de gagner 657 €. Si vous ne trouvez pas le bon score, vous récupérez votre mise initiale de 90€ en crédits de jeu. De quoi tenter un coup sans risque.

La suite après cette publicité

( *Etude réalisée par Nielsen Sports sur les cotes (pari [1N2]) de l’OM du 1/12/21 au 3/6/23 (70 matchs – 4 relevés par match : H-24 ; -12 ; -6 ; -30mn) auprès de ParionsSport En Ligne, Winamax, Betclic, Unibet, ZeBet, Netbet.)

(** offre valable pour toute première inscription)

(** cotes soumises à variations)