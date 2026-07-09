Coupe du Monde 2026 : la raison folle pour laquelle aucun arbitre anglais n’arbitre l’Argentine

Près de 40 ans après la guerre des Malouines, certaines conséquences se font encore ressentir… jusque sur les terrains de la Coupe du Monde. Comme le révèle The Athletic, la FIFA écarte systématiquement les arbitres anglais des rencontres de l’Argentine, à l’image du huitième de finale remporté par l’Albiceleste face à l’Égypte (3-2), confié au Français François Letexier. Cette politique découle directement du conflit opposant le Royaume-Uni et l’Argentine en 1982, un épisode historique toujours considéré comme sensible entre les deux nations.

La suite après cette publicité

Selon le média anglais, la FIFA ne se base pas uniquement sur les critères sportifs pour désigner ses arbitres, mais prend également en compte des considérations géopolitiques afin d’éviter toute polémique. C’est notamment cette règle qui aurait empêché Anthony Taylor d’arbitrer la finale du Mondial 2022 entre l’Argentine et la France. Les arbitres argentins ne peuvent d’ailleurs pas non plus officier lors des rencontres de l’Angleterre, tandis que les désignations sont validées par la cellule d’arbitrage dirigée par Pierluigi Collina.