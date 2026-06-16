CdM 2026, France : Maxence Lacroix offre une tournée de pizzas à son village d’enfance

À quelques heures de l’entrée en lice de l’équipe de France face au Sénégal, Maxence Lacroix a régalé ses supporters. Le défenseur central, qui dispute sa première Coupe du monde avec les Bleus, a tenu à faire plaisir aux habitants de son village natal d’Ajat, en Dordogne. Informé de l’installation d’un écran géant dans la salle des fêtes pour suivre les rencontres de l’équipe de France, le joueur a proposé d’offrir les pizzas pour tout son village d’enfance à chaque match des tricolores.

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Une attention qui a particulièrement touché les habitants de la commune. «Maxence a proposé à sa mère de nous offrir des pizzas tous les soirs de match. Ça montre bien l’état d’esprit de Maxence qui est très attaché à la commune», a confié le maire Didier Clerjoux à ICI Nouvelle-Aquitaine, saluant l’attachement du joueur à son village. Un geste qui illustre la proximité conservée par le défenseur avec sa ville d’Ajat, où une centaine de personnes est attendue pour soutenir l’enfant du pays durant cette Coupe du Monde 2026.