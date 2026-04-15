Brésil : la demande osée de Lula à Carlo Ancelotti

Alors que Neymar est encore parti en vrille la nuit dernière avec Santos, la présence du joueur de 34 ans à la prochaine Coupe du monde fait débat au Brésil. Pour le président Lula, l’attaquant a encore le niveau pour aider la Seleção à viser un sixième titre mondial… à condition d’être en pleine forme. Freiné par les blessures, Neymar n’a plus été appelé en sélection depuis l’arrivée du sélectionneur Carlo Ancelotti. Or, le président aurait échangé avec l’ancien coach du Real Madrid à ce sujet, notamment lors d’un entretien à des médias en ligne mardi.

La suite après cette publicité

« J’ai discuté avec Ancelotti et il m’a demandé : "Tu crois que Neymar devrait être appelé ?". Je lui ai répondu : "S’il est prêt physiquement, il a le niveau pour ça" » a-t-il indiqué. Pour rappel, le sélectionneur doit annoncer sa liste des 26 joueurs pour la Coupe du monde le 18 mai prochain, mais les interrogations sont nombreuses. L’ancien joueur du FC Barcelone n’a plus joué en sélection depuis octobre 2023, et désormais, sa carrière reste assez floue. Alors que les supporters veulent voir la star sur les pelouses cet été, c’est son état de santé qui devrait trancher.