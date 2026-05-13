Menu Rechercher
Commenter
League Championship

Championship : Southampton décroche sa place en finale des play-offs

Par Tom Courel
1 min.
Tonda Eckert @Maxppp
Southampton 2-1 Middlesbrough

Un véritable retournement de situation. Hier soir, lors d’une demi-finale de play-offs à rebondissements, Southampton a vu le bout du tunnel. Pourtant, les hommes de Tonda Eckert étaient rapidement menés par Middlesbrough (5e). Puis, ils ont su réagir en égalisant juste avant la pause grâce à Ross Stewart (45e+1), avant de faire la différence en prolongation. Sur un centre-tir lointain de Shea Charles (116e), le buteur a donc offert la qualification, tardivement, mais brillamment aux Saints.

La suite après cette publicité

Après le match nul effectué l’aller (0-0), Southampton valide donc son billet pour la finale des play-offs où il affrontera Hull City. Ces derniers s’étaient qualifiés la veille, s’imposant sur la pelouse de Millwall (2-0). Le grand jour approche, puisque la finale se jouera à Wembley, le samedi 23 mai, avec à la clé le dernier ticket pour la Premier League.

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

League Championship
Southampton
Middlesbrough

En savoir plus sur

League Championship League Championship
Southampton Logo Southampton
Middlesbrough Logo Middlesbrough
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier