Championship : Southampton décroche sa place en finale des play-offs

Un véritable retournement de situation. Hier soir, lors d’une demi-finale de play-offs à rebondissements, Southampton a vu le bout du tunnel. Pourtant, les hommes de Tonda Eckert étaient rapidement menés par Middlesbrough (5e). Puis, ils ont su réagir en égalisant juste avant la pause grâce à Ross Stewart (45e+1), avant de faire la différence en prolongation. Sur un centre-tir lointain de Shea Charles (116e), le buteur a donc offert la qualification, tardivement, mais brillamment aux Saints.

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Après le match nul effectué l’aller (0-0), Southampton valide donc son billet pour la finale des play-offs où il affrontera Hull City. Ces derniers s’étaient qualifiés la veille, s’imposant sur la pelouse de Millwall (2-0). Le grand jour approche, puisque la finale se jouera à Wembley, le samedi 23 mai, avec à la clé le dernier ticket pour la Premier League.