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Ligue des Champions

Barça : Neymar a eu de la peine pour Lamine Yamal

Par Allan Brevi
1 min.
Neymar va faire son grand retour @Maxppp

Le Barça s’est imposé sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (2-1) ce mardi lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions, mais cette victoire n’a pas suffi à inverser la tendance après la défaite du match aller (0-2). Malgré une prestation engagée et une volonté claire de renverser la situation, les Blaugrana ont vu leur parcours s’arrêter aux portes du dernier carré, tandis que les Colchoneros poursuivent leur route vers les demi-finales. Dans ce contexte, les projecteurs se sont notamment tournés vers Lamine Yamal, une nouvelle fois très en vue dans cette campagne européenne. Neymar a tenu à saluer la prestation et le potentiel du jeune talent espagnol, livrant une déclaration forte sur le joueur de 18 ans.

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« Je suis convaincu qu’il est l’un des plus grands phénomènes adolescents que le football n’ait jamais connus. Il y a eu Messi, il y a eu moi… mais ce que ce gamin fait à 18 ans est tout simplement incroyable. J’ai été très triste pour lui lors de son élimination en Ligue des Champions. Il a tout donné, il a même été l’artisan de la remontée. Mais c’est le football, tout peut arriver. Son heure viendra. J’espère qu’il remportera la Ligue des champions l’année prochaine… et pourquoi pas le Ballon d’Or aussi ? Il est exceptionnel. C’est un de ces joueurs que je soutiendrai toujours », a lâché l’actuel joueur de Santos.

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