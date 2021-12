Coupe de France, OM : les individualités se réveillent

La suite après cette publicité

Ce dimanche, l'Olympique de Marseille, comme tous les clubs de Ligue 1, entrait dans la Coupe de France, au stade des 32es de finale. Devant eux, à l'Orange Vélodrome, les amateurs de l'ES Cannet-Rocheville. Jorge Sampaoli envoyait une équipe presque type puisque Milik, Payet et Guendouzi notamment étaient tous titulaires à quelques encablures seulement de la dernière journée de la phase aller contre le Stade de Reims ce mercredi.

Pourtant, les Marseillais ont été cueillis à froid très rapidement sur une merveille d'action conclue par le numéro 10 Mike Coré (16e). Cueillis à froid, certes, mais pas abattus. Dominant les débats assez outrageusement, les Phocéens allaient s'en remettre à un penalty provoqué par Konrad de la Fuente et transformé par Milik. En outre, sur cette action, Lahouel, le défenseur de Cannet-Rocheville, écopera d'un carton rouge (38e).

Guendouzi sur les quatre buts

Ensuite ? L'OM a déroulé inscrivant trois autres buts, Milik s'est offert un triplé et ce ne sont pas forcément les réalisations les plus dures qu'il a eues à transformer. Luis Henrique lui aussi a - enfin - trouvé le chemin des filets quand Mattéo Guendouzi, le milieu de terrain, a été impliqué sur les quatre buts (trois passes décisives).

Jorge Sampaoli, en conférence de presse, était forcément aux anges. « Je crois qu'au fil du match, contre 10 joueurs adverses, on a eu plus d'opportunités. L'équipe a maintenu un rythme. Arek, il marque trois buts, c'est important de marquer pour lui. Je suis satisfait, tout comme pour Luis, qui marque son but également », a expliqué El Pelado juste avant de serrer chaleureusement dans ses bras le coach adverse, Farid Tabet, croisé en salle de conférence de presse. Belle victoire, à valider contre Reims pour passer de belles fêtes.