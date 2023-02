BL : l’Union Berlin, stoppé par Schalke, reste dauphin du Bayern

Après la défaite du Bayern Munich sur la pelouse du Borussia M’Gladbach (3-2) hier, la 21ème journée de Bundesliga se poursuivait ce dimanche. L’Union Berlin, le dauphin de l’ogre bavarois, recevait Schalke 04 et pouvait reprendre le trône du championnat allemand en cas de victoire face à la lanterne rouge. En première période, aucune des deux équipes n’arrivaient à concrétiser ses temps forts.

Au retour des vestiaires, malgré les nombreux changements de part et d’autre, la rencontre ne se débloquait pas. Les situations chaudes ne manquaient pas pourtant mais l’étonnante fébrilité devant le but adverse accouchait d’un score nul et vierge. Au classement, ce partage des points ne fait les affaires d’aucune des deux formations. L’Union conforte sa place de dauphin mais rate l’occasion de reprendre la première place au Bayern. De son côté, Schalke reste à la dernière place de Bundesliga.

