Juventus : Dušan Vlahović s’est proposé au Barça

À quelques heures de la fin de son contrat avec la Juventus, l’avenir de Dušan Vlahović reste totalement incertain. Selon Tuttosport, le club turinois ne souhaite pas répondre aux exigences salariales de son attaquant pour une prolongation, jugées trop élevées en interne. Dans ce contexte, la Juventus anticipe déjà un avenir sans son buteur, tandis que plusieurs pistes offensives sont étudiées pour combler ce départ.

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Parmi les options offensives évoquées, le nom de FC Barcelone revient avec insistance. D’après la presse espagnole, Vlahović se serait d’ailleurs proposé au club catalan, en quête d’un nouvel avant-centre après le départ de Robert Lewandowski. Le profil du Serbe est apprécié par le Barça, même s’il ne figure pas comme une priorité absolue. De son côté, la Juventus travaille déjà sur des alternatives, notamment Randal Kolo Muani, afin d’anticiper la perte de son attaquant.