OL-Lens : Pierre Sage est rincé

Hier soir, le Racing Club de Lens s’est qualifié pour les 1/2 finales de la Coupe de France. Un soulagement pour Pierre Sage (46 ans), qui a retrouvé son ancien club au Groupama Stadium. «Je sors rincé et très fatigué de cette rencontre. D’un point de vue émotionnel, c’était très long. J’ai trouvé les tirs au but interminables. J’ai l’impression d’avoir joué. Quand il y a eu un truc négatif, ça m’a fait basculer dans autre chose. On mène 2-0. On est entre deux eaux : jouer les coups à fond ou resserrer les lignes. Notre salut a dû passer par les tirs au but. Je suis content d’être qualifié. Je souhaite à Lyon de gagner la Coupe d’Europe. Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs.»

Il a ajouté par la suite : «on est une jeune équipe. On fait une erreur à la fin. On était dans ce que l’on voulait dans le registre défensif, ce qui nous a permis de jouer en transition. Les joueurs sont sur une adhésion totale de ce que l’on veut faire sur le terrain. On les a empêchés de jouer et on a bénéficié de la vitesse de Sima. (Wesley) Saïd s’est blessé et il a joué. On recevra Toulouse que l’on joue juste avant en Championnat. On aura besoin de passer l’étape de la demi-finale. Le staff avait travaillé sur la hiérarchie des tireurs. Je leur ai envoyé le mot de la confiance. Certains étaient dans la détresse, d’autres dans l’énervement. Il fallait ramener du calme. J’ai une pensée pour Moussa Niakhaté. Ce n’est pas facile de rater un penalty. On aura besoin de récupérer et de l’emporter contre Metz dimanche pour se rapprocher de notre objectif, la Ligue des champions. Aujourd’hui (hier), je pense que mes joueurs méritent une récompense.» Ils sont repartis avec une qualification en poche.