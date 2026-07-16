Le RC Lens touche au but pour Armando Obispo

Le RC Lens est en passe de boucler le successeur de Malang Sarr. Le club qualifié pour la prochaine Ligue des Champions a fait le forcing et a fini par obtenir gain de cause avec Armando Obispo. D’après nos informations, un accord a fini par être trouvé avec le PSV Eindhoven, où le joueur est encore sous contrat jusqu’en 2027. Il devrait s’engager dans les prochains jours.

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Nous vous le rapportions, les négociations avec le club néerlandais n’ont pas été simples mais ont fini par aboutir. Le défenseur central de 27 ans est déjà doté d’un joli CV et d’une expérience qui ne sera pas négligeable pour la C1. Il a d’ailleurs déjà disputé 14 matchs de Ligue des Champions et sort d’une belle Coupe du Monde avec Curaçao, malgré une élimination dès le premier tour.