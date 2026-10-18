Ligue 1 : l’OM déroule à Angers et poursuit sa remontée au classement

L’OM respire enfin. Vainqueurs à Troyes la semaine dernière (0-2), les Olympiens ont remis ça à Angers (2-5), dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Quelques jours après leur revers en Ligue Europa face à l’Olympiakos, les Marseillais se présentaient avec un onze remanié : CJ Egan-Riley et Geoffrey Kondogbia étaient associés en défense centrale, tandis que le jeune Nouhoum Kamissoko enchaînait en championnat. Amine Harit et Himad Abdelli accompagnaient Igor Paixão et Amine Gouiri dans le secteur offensif. Face à des Angevins désireux de rebondir après leur lourde défaite à Brest (5-1), les hommes de Bruno Génésio ont rapidement pris le contrôle du ballon, sans se mettre à l’abri.

La suite après cette publicité

Contre le cours du jeu, le SCO a pourtant ouvert le score à la 14e minute. Après avoir feinté un centre sur le côté droit, Amine Sbaï a adressé un ballon de l’extérieur du pied, repris par Lilian Rao-Lisoa après une intervention manquée de Kondogbia (1-0). Les Angevins ont ensuite tenté de profiter des espaces laissés par les Phocéens, mais sans concrétiser leurs situations. Peu dangereux jusque-là, l’OM a finalement renversé la rencontre en l’espace de six minutes. L’ancien Angevin Abdelli a égalisé de la tête sur un centre puissant de Weah, sans célébrer son but (37e, 1-1). Le minot Kamissoko a ensuite donné l’avantage aux siens en reprenant un corner frappé par Emerson, juste avant la pause (43e, 1-2).

Deux victoires d’affilée en L1 pour l’OM : une première cette saison

Au retour des vestiaires, l’OM poursuivait sur sa lancée. Les Phocéens ont d’abord été proches de faire le break, mais Anthony Lopes s’est interposé sur un centre puissant de Tochukwu Nnadi (50e). Quelques minutes plus tard, Abdelli récupérait le ballon avant de servir Gouiri, crocheté par Yassin Belkhdim dans la surface. L’arbitre accordait alors un penalty à l’attaquant algérien, transformé en deux temps après une première parade de Lopes (60e, 1-3). Angers n’a toutefois pas abdiqué. Peter a d’ailleurs trouvé la transversale sur une reprise de volée (67e). Les Angevins ont finalement été récompensés de leurs efforts quelques minutes plus tard. Sur un corner, Arcus a été accroché par Nnadi dans la surface, poussant l’arbitre à siffler un nouveau penalty. El Ouazzani ne s’est pas fait prier pour transformer la sentence et relancer le suspense (75e, 2-3).

La suite après cette publicité

Un suspense de courte durée. Tout juste entré en jeu, Amine Harit redonnait deux buts d’avance à l’OM, après un service de Nnadi à l’entrée de la surface et une belle frappe enroulée (83e, 2-4). Deux minutes plus tard, Igor Paixão scellait définitivement le succès marseillais et inscrivait son premier but de la saison (85e, 2-5). Avec cette victoire, l’OM enchaîne ainsi un deuxième succès consécutif en championnat, une première cette saison, et retrouve un peu de sérénité après sa déconvenue européenne. Avec 14 buts inscrits, l’OM monte même à la première place des meilleures attaques de L1. Au classement, les Phocéens sont 8es en attendant la fin de cette 7e journée, tandis qu’Angers est 14e.