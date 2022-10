Liga : Villarreal fait chuter Osasuna

Pendant que la Liga s'offrait un merveilleux représentant à Paris, en la personne de Karim Benzema, qui a soulevé son premier Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet, le championnat espagnol clôturait sa 9ème journée ce lundi soir avec un confrontation opposant Villarreal et Osasuna, à l'Estadio Ciudad de Valencia. Au cours d'une première période équilibrée, les joueurs d'Unai Emery sont parvenus à être bien plus réalistes et dangereux, au point d'ouvrir le score dans le sillage d'Arnaut Danjuma Groeneveld sur une passe décisive de Nicolas Jackson (42e), de quoi mettre à l'abri son équipe. Quelques minutes plus tard, l'international néerlandais s'est offert le doublé sur penalty (52e). Même s'ils ont moins tiré au but, les hommes de la banlieue de Valence ont été bien réalistes, cadrant huit de leurs onze tirs. Osasuna a certes pris quatorze frappes mais avec un réel manque de précision où seules trois frappes ont été dans le cadre. Une victoire (2-0) maîtrisée de Villarreal.

La suite après cette publicité

Au classement, Villarreal grimpe à la 7ème place, alors qu'Osasuna s'assoie à la 9ème position. Plus tard dans la semaine, le Sous-Marin Jaune se déplacera au Camp Nou pour jouer le FC Barcelone, tandis que les résidants de Pampelune accueilleront l'autre club catalan de l'Espanyol pour la 10ème journée de Liga.